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Deprem bölgelerine ulaşım yollarında son durum ne?

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Deprem bölgelerine ulaşım yollarında son durum ne?
Deprem bölgelerine ulaşım yollarında son durum ne?

AFAD'a göre havayolu ulaşımında son durum şu şekilde:

Malatya, Adana, Diyarbakır ve Adıyaman havalimanları uçuşa açık durumda

Gaziantep ve Şanlıurfa havalimanları yardım uçuşlarına açık durumda

Kahramanmaraş ve Hatay havalimanları hasar nedeniyle uçuşa kapalı

Karayolu ulaşımında son durum:

Adıyaman-Çelikhan yolu güzergahı ulaşıma kapalı

Adıyaman-Çelikhan-Sürgü yolu balık burnu köprüsü yıkıldı

Şanlıurfa-Gaziantep yolu ulaşıma açık

Osmaniye-Gaziantep istikameti tamamen trafiğe kapatıldı

Hatay-Reyhanlı devlet yolu tamamen ulaşıma kapalı

Hatay Kırıkhan-Topboğaz yolu ulaşıma kapalı

Adıyaman Gölbaşı-Malatya Sürgü arası heyelan nedeniyle ulaşıma kapalı

Konya Sarayönü'nden bildiren DHA, deprem bölgesine giden araçların 10 kilometrelik kuyruk oluşturduğu yolun dronla çekilmiş görüntülerini paylaştı

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