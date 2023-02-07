Deprem bölgelerine ulaşım yollarında son durum ne?

AFAD'a göre havayolu ulaşımında son durum şu şekilde:
Malatya, Adana, Diyarbakır ve Adıyaman havalimanları uçuşa açık durumda
Gaziantep ve Şanlıurfa havalimanları yardım uçuşlarına açık durumda
Kahramanmaraş ve Hatay havalimanları hasar nedeniyle uçuşa kapalı
Karayolu ulaşımında son durum:
Adıyaman-Çelikhan yolu güzergahı ulaşıma kapalı
Adıyaman-Çelikhan-Sürgü yolu balık burnu köprüsü yıkıldı
Şanlıurfa-Gaziantep yolu ulaşıma açık
Osmaniye-Gaziantep istikameti tamamen trafiğe kapatıldı
Hatay-Reyhanlı devlet yolu tamamen ulaşıma kapalı
Hatay Kırıkhan-Topboğaz yolu ulaşıma kapalı
Adıyaman Gölbaşı-Malatya Sürgü arası heyelan nedeniyle ulaşıma kapalı
Konya Sarayönü'nden bildiren DHA, deprem bölgesine giden araçların 10 kilometrelik kuyruk oluşturduğu yolun dronla çekilmiş görüntülerini paylaştı
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