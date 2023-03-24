Depremle ilgili ad-hoc komite toplandı

Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (ad-hoc) Komite” bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında saat 11.30’da toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, komite hazırlayacağı ön raporun değerlendirmesini yaptı. Toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Yasemi Öztürk, CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Devrim Barçın, YDP Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı.
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