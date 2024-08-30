Derince’de Darp, Sarhoşluk ve Rahatsızlık: Bir Kişi Tutuklandı

Derince – 29 Ağustos 2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Derince’de yaşanan olayda, N.K.Ö. (45 yaşında, erkek) alkollü olduğu sırada sağlık sorunları yaşadığı gerekçesiyle bulunduğu yere çağırdığı 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık görevlisine ve ambulans şoförüne küfür etti. Olay esnasında N.K.Ö., ambulans şoförünün sağ koluna ve sol dizine vurarak darp etti. Ayrıca, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

N.K.Ö., nefes örneği vermeyi reddederek polisin olay yerine gelmesinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.