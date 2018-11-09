Derinya geçiş noktalarında Güney hazır Kuzey’de ise çalışmalar devam ediyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ise bu yöndeki çalışmaları devam ettiği ve pazartesi günü açılacak olan Derinya kapısının yetiştirilmeye çalışıldığı gözlemlendi.

Derinya geçiş kapılarında güneyde tüm hazırlık ve çalışmaların bitmiş olduğu tüm çevre düzenlemeleri, otoparklar ve kontrol noktaları, otobüs ve araç park yerleri ayrı ayrı geçiş yolları tamamlanmış olup kapının açılmasına sayılı günler kala tüm çalışmalarını tamamlamış olan Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sınırında ’ki Çalışmaların bitmesini beklemeye başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ise bu yöndeki çalışmaları devam ettiği ve pazartesi günü açılacak olan Derinya kapısının yetiştirilmeye çalışıldığı gözlemlendi.

KKTC tarafından yapılacak olan geçiş noktaları mobil uygulama ile yapılabileceği ve ancak 2 ay sonra tam teşekküllü bir duruma geçe bileceği gözlemlendi.

Derinya geçiş kapısının Kuzey kısmında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği ve Kuzeydeki kontrol ve işlem noktalarının şu an için mobil istasyonlar ile hizmet verileceği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın Derinya kapısında ise tüm çalışmaların tamamlandığı ve geçişlere hazır hale getirildiği kapıların açılması ile sorunsuz bir şekilde hizmet verecek halde olduğu gözlemlendi.