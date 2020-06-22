Derya: “Darmadağın bir hükümet... Kendi aralarında kavga etmekten karar alamıyorlar!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümetin ülkeye giriş-çıkışlarla aldığı kararları eleştirdi.

Günlük vaka sayısının Türkiye’de 1000’in üzerinde olduğuna işaret eden Derya, 1 Temmuz’da Türkiye’ye sınırları açmanın bilimsel bir gerekçesi olup olmadığını sorguladı.

Bu süreçte hükümetin ‘darmadağın’ bir durumda olduğunu söyleyen Derya, “Kendi içlerinde -aralarında kavga ve rekabet etmekten bir türlü rasyonel karar alamıyorlar!” ifadelerini kullandı.

Derya’nın paylaşımı şu şekilde:

“Türkiye'deki günlük vaka sayısı maalesef bin rakamının üstünde. 1 Temmuz'da Türkiye kapılarını açmanın bilimsel gerekçesi var mıdır? Varsa nedir? Darmadağın bir hükümet. Kendi içlerinde -aralarında kavga ve rekabet etmekten bir türlü rasyonel karar alamıyorlar!”