  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Detroit'te Protestoculara Arazi Aracından Ateş Açıldı: 1 Ölü

» »
Detroit'te Protestoculara Arazi Aracından Ateş Açıldı: 1 Ölü
Detroit'te Protestoculara Arazi Aracından Ateş Açıldı: 1 Ölü

ABD'nin Michigan eyaletinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto eden kalabalığa arazi aracından açılan ateşte bir kişi öldü.

Polis sözcüsü Nicole Kirkwood, Michigan'ın Detroit kentinde Greektown semtinde toplanan göstericilere bir arazi aracından ateş açıldığını bildirdi.

Açılan ateşte vurulan 19 yaşındaki erkeğin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kirkwood, kurbanın kimliğine ve kalabalığa kimin ateş açtığına ilişkin ise ayrıntılı bilgi vermedi.

GEORGİA'NIN FULTON İLÇESİNDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Georgia Valisi Brian Kemp de Atlanta'da şiddet olaylarının patlak vermesi üzerine Ulusal Muhafızları etkin kılmak amacıyla eyaletin Fulton İlçesinde acil durum ilan etti.

Kemp, Twitter'da "Atlanta'da insanları ve mülkü korumak için" derhal 500 kadar Ulusal Muhafızın şehre konuşlanacağı paylaşımını yaptı.

Brian Kemp, Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms'ın talebi üzerine harekete geçtiğini sözlerine ekledi.

FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilmiş, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:44
  • ABD'de polis şiddeti protestoları yayılıyor, Trump halkı tehdit etti29 Mayıs 2020 Cuma 17:58
  • Minnesota'da acil durum ilan edildi29 Mayıs 2020 Cuma 17:55
  • George Floyd protestoları: Minneapolis'te göstericiler bir polis karakolunu ele geçirdi29 Mayıs 2020 Cuma 17:43
  • George Floyd'u öldüren polis daha önce defalarca şikâyet edilmiş!29 Mayıs 2020 Cuma 17:10
  • Louısvılle'de Polisin Öldürdüğü Siyahi Kadın İçin Düzenlenen Gösteride Ateş Açıldı29 Mayıs 2020 Cuma 13:40
  • Trump’tan Minneapolis’teki gösterilere ilişkin Belediye Başkanı ve protestoculara sert uyarı29 Mayıs 2020 Cuma 09:27
  • ABD Başkanı Donald Trump Sosyal Medya Üzerinde Baskı Kurmayı Amaçlayan Kararnameyi İmzaladı29 Mayıs 2020 Cuma 08:43
  • ABD’de ‘George Floyd’protestoları sürüyor29 Mayıs 2020 Cuma 08:30
  • BM: ABD polis şiddetini durdurmalı29 Mayıs 2020 Cuma 07:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti