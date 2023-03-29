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Devletin, belediyelere sattığı içme ve kullanma suyunun ton fiyatı 7 buçuk TL’ye yükseldi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, devletin belediyelere sattığı içme ve kullanma suyunun ton fiyatının 2,3 TL'den 7 buçuk TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Devletin, belediyelere sattığı içme ve kullanma suyunun ton fiyatı 7 buçuk TL’ye yükseldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katıldı.

Türkiye’den 2016 yılında ülkeye gelen suyun 7 yıldır ton fiyatının aynı olduğuna işaret eden Tarım Bakanı Oğuz, fiyatlarda değişiklik olduğunu belirtti.

Devletin, belediyelere sattığı içme ve kullanma suyunun ton fiyatının 2,3 TL’den 7 buçuk TL’ye yükseldiğini aktaran Oğuz, tarımsal suyun ise 3,70 TL olduğunu açıkladı.

Oğuz, kararın bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 80 veya 100 milyon TL zarar ettiğini belirten Oğuz, “Bu nedenle hesaplamalar yapıldı… Daha yüksekti, aşağıya çekildi. Burada suyla ilgili herhangi bir ücret yoktur. Elektrik ve işletme giderleriyle ilgili…” dedi.

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