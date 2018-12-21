Dikelya Üssü’ne kaçak yolla girmeye çalışan 2 kişi tutuklandı

İngiliz Üsleri Polisi, İngiltere’nin Dikelya Egemen Üssü topraklarına kaçak yolla girmeye çalışan 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.



17 Aralık’ta yakalanan 22 yaşındaki İranlı “kaçak giriş yapmaktan”, 50 yaşındaki bir Türk ise bu geçişe “yardımcı olmaktan” tutuklandı.



SBA polisi, kaçak geçişleri engellemek için aldığı tedbirleri son günlerde artırdığına işaret ederek, bu gibi gayri yasal geçişlere göz yummayacaklarını ve daha etkili müdahalelerde bulunacağını duyurdu.