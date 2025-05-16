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Dikkat... Bisiklet yarışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak!

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Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından pazar günü 07.00-12.00 saatleri arasında İskele’de triatlon (yüzme-bisiklet-koşu) ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından ise Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinde bisiklet yarışları gerçekleştirilecek.
Dikkat... Bisiklet yarışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Ekol TV’de gündem yaratacak açıklamalarda bulunan Turanlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Beni çok iyi tanırsınız. Şerefli ve namusluyum. Açın savcıların ve hakimlerin önünü. Bütün dünyanın önünde bu çeteyi çökerteceğim” dedi.

Turanlı’ya, “Bu malı elinden alırız” demiş

Emrullah Turanlı’nın daha önce yaptığı açıklamalar, İBB’deki mafyavari ilişkileri bir kez daha gözler önüne sermişti.

Turanlı, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen İBB Harita Mühendisi hakkında verdiği şikâyet ifadesinde tehdit edildiğini açıklamıştı. İlgili kişinin kendisine, “Senden istenileni yapmazsan bu malı elinden alırlar. Sana sahip çıkan olmaz. Biz bu malı elinden alırız,” dediğini ifade etmişti.

“Sen bunların içindesin”

Turanlı, ifadesinde İBB’de reklam işlerini yürüten ilgili kişi aracılığıyla defalarca şikâyette bulunduğunu belirterek şunları söylemişti:

 “Bu zulümleri yapanlardan biri 2024 Mayıs ayında adresime gelerek beni açıkça tehdit etti. Yapılan haksızlıkları durdurması için ilgili şahısla defalarca konuştum. O da bana bu işlerin Şişli Belediyesi ile bağlantılı olduğunu ve utandığını söyledi. Kendisine ‘Sen bunların içindesin, nasıl buna göz yumarsın?’ diye sitem ettim” dedi.

Turanlı’nın açıklamaları soruşturmayı farklı bir boyuta taşıyacak

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere çok sayıda isim hakkında; “Suç örgütü yöneticiliği”, “rüşvet”, “irtikap”, “dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltiliyor. Emrullah Turanlı’nın açıklamaları ise soruşturmayı farklı bir boyuta taşıyacak nitelikte.

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