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Dikkat! Elektrik kesintisi yapılacak

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 Haspolat Kirli Sanayi bölgesine yarın 1 saat elektrik verilemeyecek.
Dikkat! Elektrik kesintisi yapılacak

 Haspolat Kirli Sanayi bölgesine yarın 1 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 12:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında olacak.

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