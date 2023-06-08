Dikkat Elektrik Kesintisi Yapılacak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Değirmenlik ve Gemikonağı’nda bugün elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.
DEĞİRMENLİK’TE 2 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Değirmenlik'te bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden etkilenecek bölgeler, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı olarak açıklandı.
GEMİKONAĞI’NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle bugün Gemikonağı Sanayi bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.
KIB-TEK, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması kapsamında 09.00-12.00 saatleri arasında, Gemikonağı Sanayi bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
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