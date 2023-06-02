Dikkat! Hafta Sonu Bu Yollar Trafiğe Kapalı Olacak!

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından 03 Haziran 2023 cumartesi günü, 12:00-24:00 ile 04 Haziran Pazar günü 10:00-24:00 saatleri arasında, Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecektir.

Belirtilen tarih ve saatlerde, bahse konu yoldaki trafik akışı polis tarafından yönetilerek, II. Tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak sağlanacaktır.

Bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.