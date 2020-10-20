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Dikkat! Sigara İçilen Ortamda Koronavirüs Daha Hızlı Bulaşıyor

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Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, sigara içilen ortamlarda korona virüsün bulaşmasının daha hızlı olduğunu söyledi
Dikkat! Sigara İçilen Ortamda Koronavirüs Daha Hızlı Bulaşıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, vatandaşların maskelerini sigara içmek için çıkarmaları, koronavirüsü 2 kat daha hızlı yaydığını ortaya çıkardı. Tütün ürünlerinin tüketildiği ortamlarda sosyal mesafenin en az 4 metreye çıkarılması gerektiğini aktaran uzmanlar, tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğini kaybetti.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, sigara ve nargile üfleme seviyesinin daha fazla olduğunu bu nedenle koronavirüsün daha hızlı yayıldığını söyledi.

Prof. Dr. Tekin, "Koronavirüs damlacık ve hava yoluyla bulaştığı için bu tip bir ortamda aslı kalmasını etkileyen faktörlerden bir tanesi de duman olabiliyor. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda sigara, nargile dumanının arttığı alanlar, koronavirüs açısından risk oluşturabiliyor. Sigara içilen kapalı ortamlarda pasif içiciler var ise onlar açısından risk oluşturabiliyor. Sonuç itibari ile solunum yoluna temas etmiş dumanın koronavirüslü birinin dumanı dışarı üflemesi ile birlikte ortamda diğer kişiler açısından her ne kadar sigara içmeseler de pasif içici durumda olmaları nedeni ile korona virüs kapabilir. Kapalı ortamlarda dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz, mümkün olunduğu kadar kapalı ortamlarda bulunulmasın. Sigara içiyorsanız maske kuralı devre dışı kalıyor, kapalı ortamlarda sigara içilmesini tavsiye etmiyoruz, açık alanlarda içiliyorsa mümkün oldukça tek olunması ve yakın mesafede kimsenin olmamasını tavsiye ediyoruz.

1.5 metre maskeli sosyal mesafede güvenli sosyal mesafe diyoruz, sigara veya nargile kullanırken maske kullanmıyorsanız, sosyal mesafeyi artırmamız gerekiyor. Sigara içenlerde üfleme daha fazla olduğu için dumanı çok ileriye üfleyebiliyorlar. Böyle durumlarda sosyal mesafeyi 2 metre daha fazla tutmamız sağlıklı olacak" dedi.

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