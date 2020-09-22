DİKKAT | Uzmanlardan flaş corona araştırması!

Tüm dünyayı kasıp kavuran salgın corona virüsü belirtileri ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Corona virüsü belirtileri ile ilgili dünya çapında yapılan çalışmalarda covid-19 virüsünün insan vücudunda birçok farklı semptomlara yol açtığı keşfedilmiştir. Bu kapsamda herkes tarafından bilinen semptomlar ateş ve kuru öksürük olsa da hastalığa yakalanan kişilerin çok yüksek bir bölümünde tat ve koku kaybı bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda vatandaşlar corona virüsü belirtilerine ilişkin detayları merak ediyor. İşte corona virüsü belirtileri ve gün gün insan vücudundaki semptomlar…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İÇİN DİKKAT! ARAŞTIRMALARA GÖRE YALNIZCA "YÜKSEK ATEŞ" DEĞİL

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs salgınında uzmanlar her fırsatta bu salgının semptomlarına karşı vatandaşları uyarıyor. Ülkemizde de artan vaka sayılarıyla beraber vatandaşların corona virüsü belirtileri ile ilgili bilgi sahibi olması ve kendi vücudunda yer alan semptomları fark edebilmesi büyük önem taşıyor. Dünya üzerinde konuyla ilgili yapılan araştırmalarda salgının gün gün insan vücudundaki semptomları sıralandı…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ ÖNCE ATEŞ VE BOĞAZ AĞRISI YAPIYOR!

1-3. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

6. gün

Kuru öksürük başlar.

Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.

Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.

Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.

İshal ve kusma şiddetlenir.



7. gün

Ateş 38 dereceye yükselir.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.

Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.

Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün

Tüm belirtiler şiddetle artar.

Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.



NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR SAPTANDI!

Tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler…

Geçtiğimiz aylarda çıkan JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yer alan araştırmada; Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler gibi sorunların tespit edildiği belirtildi. Çin'de koronavirüs tedavisi gören 214 hastayı inceleyen bilim insanları, bu kişilerin yüzde 36.4'ünde beyin ve sinir semptomları olduğunu buldu.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bu semtompları belirlemek, doktorların daha yüksek riskli hastaları tanımlamasına yardımcı olabilir. Genel olarak hastaların üçte birinde görülen bu tür etkiler; baş ağrısı, tökezleme, konuşma bozukluğu, sinir ağrısı ve nöbetler gibi semptomlara yol açıyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ BAZI KİŞİLERDE KENDİNİ GÖSTERMİYOR!

Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.

Araştırmada, "Yeni tip Corona virüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.

"GİZLİ TAŞIYICILARIN ÇOĞU HAFİF VEYA HİÇ BELİRTİ GÖSTERMİYOR"

Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor." ifadelerini kullandı.

Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.