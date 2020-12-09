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Dikkatsiz Otobüs Şoför'ü Yayalara Çarptı!

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Dikkatsiz Otobüs Şoför'ü Yayalara Çarpan Abdullatif  HAKAN (E-62) Tutuklandı
Dikkatsiz Otobüs Şoför'ü Yayalara Çarptı!

08.12.2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, Abdullatif  HAKAN (E-62), yönetimindeki TJG 685 plakalı otobüs araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sağında bulunan Şht. Hüsnü Mustafa Sokağa dikkatsizce dönüş yaptığı esnada,  aynı sokak üzerinde yolun doğu kısmında batı kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Hasan Cengiz SARIOĞLU (E-41) ve İsmail ALİBAY (E-49)’a çarpmıştır.

     Kaza sonucu yaralanan Hasan Cengiz SARIOĞLU kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan İsmail ALİBAY ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Abdullatif HAKAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

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