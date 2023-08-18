Dinçyürek:” 1. Basamak sağlık hizmetlerinin daha verimli olması için bakanlık üzerine düşen görevi yapmakta kararlıdır”

Bakan Dinçyürek, İskele Sağlık Merkezinde yapılan uygulamaları ve eksiklikleri yerinde tespit ederek sağlık çalışanlarından bilgiler aldı.

Sağlık hizmetlerinin en önemli basamağını oluşturan 1. Basamak sağlık hizmetlerinin daha verimli olması için bakanlığın üzerine düşen görevi yapmakta kararlı olduğunu belirten Bakan Dinçyürek, bu uygulamaların kısa sürede hayata geçeceğini belirtti.

Sağlık merkezlerinde verimliliğin sağlanmasıyla yataklı tedavi kurumlarına bağlı poliklinik hizmetlerinin yükünün azalacağını belirten Dinçyürek, vatandaşın bulunduğu bölgelerde sağlık hizmetinin daha kaliteli sunulmasıyla birlikte merkez hastanelere gidilmesine de gerek duyulmayacağını vurguladı.

Bakan Dinçyürek, kolay ulaşılır, hasta odaklı bir sistem oluşturmayı hedeflediklerini, bunun için birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlü olması adına hızla çalışmalara başlanacağını ifade etti.