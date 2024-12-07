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Dinçyürek: Evde bakım hizmetinde yeni bir adım atıyoruz

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Sağlık Bakanlığı ile Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi arasında, yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların evde bakım ve tedavi hizmetlerini kapsayan önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.
Dinçyürek: Evde bakım hizmetinde yeni bir adım atıyoruz

Sağlık Bakanlığı ile Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi arasında, yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların evde bakım ve tedavi hizmetlerini kapsayan önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, projenin detayları paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, törende yaptığı konuşmada “Bugün özellikle yaşlı ve yatağa bağımlı hastalarımızın bakımı, takibi ve tedavisiyle ilgili önemli bir adım daha atıyoruz. Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanımız ile birlikte, belediye sınırları içerisinde Sağlık Bakanlığı ile ortak bir protokol imzalıyoruz. Ocak 2025’te hayata geçecek olan evde bakım hizmetimizin startını veriyoruz dedi.

Dinçyürek, protokolün, geçtiğimiz yıl Dipkarpaz-Yeni Erenköy Belediyesi ile başlatılan evde bakım hizmetlerinin kapsamını genişletme hedefi taşıdığını vurguladı. Merkezden uzak bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorlukları çözmek adına bu projeyi geliştirdiklerini belirterek, “2025 yılı içinde İskele ilçesi genelinde de bu hizmeti yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Lefke ve diğer uzak bölgelerde de benzer projelerle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini artırmayı planlıyoruz açıklamasında bulundu.

Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin, KKTC genelinde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve erişilebilirliğinin artırılması açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

 

TUĞLU: “HALKIMIZ İÇİN BÜYÜK BİR ADIM”

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, protokolün önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kırsal bir belediye olarak yaşlı nüfusumuz oldukça fazla. Evde ve yerinde sağlık hizmeti bizim için çok değerli. Sağlık merkezine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımıza bizzat ulaşacak, onların tedavi, ilaç ve pansuman ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sayın Bakanımıza sağlık sorunlarına gösterdiği duyarlılık ve sağladığı destekler için teşekkür ediyorum.”

Tuğlu, protokol kapsamında bölgeye uzman hekim ve ekipman desteği sağlandığını, bu yönde de ayrıca Bakan Dinçyürek’e teşekkür ettiğini, bu adımın sağlık hizmetlerini daha da erişilebilir kılacağını ifade etti. Ayrıca gelecekte daha büyük projelerde birlikte çalışmayı ümit ettiklerini belirtti.

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