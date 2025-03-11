Dış yardımları kesen Trump'a mahkeme freni: Böyle bir yetkin yok

ABD Yüksek Mahkemesi'nin tamamlanmış projeler için bekleyen yaklaşık 2 milyar dolar dış yardımın hızla ödenmesine hükmetmesine karşı Trump yönetimi, Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) programlarının yüzde 83'ünü iptal etti. Dışişleri Bakanlığı ve USAID'in, mahkeme kararının nasıl uygulandığına dair 14 Mart'a kadar bir rapor sunması gerekiyor.

ABD'de federal yargıç, Başkan Trump yönetiminin dış yardımları engelleyemeyeceğine hükmederek yaklaşık 2 milyar dolarlık fonu ödeme emri verdi. Dışişleri Bakanlığı'nın dış yardım ödemelerini inceleme yetkisi devam ederken Bakan Rubio, USAID'e yönelik 6 hafta süren inceleme yapıldığını ve programlardan yüzde 83'ünün resmi olarak iptal edildiğini açıkladı.

ABD Bölge Yargıcı Amir Ali, Trump yönetiminin 13 Şubat'tan önce tamamlanan tüm dış yardımların bedelini ödemesini gerektiren ve 90 günlük kapsamlı dış yardım dondurma kararını engelleyen ihtiyati tedbir kararını kısmen onayladı.

İPTAL EDEMEZ AMA İNCELEYEBİLİR

Hakimin kararı, Trump yönetiminin dış yardım ödemelerini dondurmasını fiilen engelliyor ancak Başkan'ın paranın yasalara uygun olarak nasıl harcanacağına karar vermesine olanak tanıyor.

Yargıç ayrıca Trump yönetimini, Kongre'nin yardım tahsis etme yetkisini gasp etmeye çalışarak yetkisini aşmakla eleştirdi ve Başkan'ın "Yüksek Mahkeme'nin sürekli reddettiği, Yürütme yetkisine ilişkin dizginsiz bir görüş" benimsediğini yazdı.

Dışişleri Bakanlığı ve USAID'in, hükümetin emre nasıl uyduğunu ortaya koyan bir raporu 14 Mart'a kadar sunması gerekiyor.

RUBIO: YÜZDE 83'Ü İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 6 hafta süren incelemenin yapıldığını ve USAID programlarından yüzde 83'ünün resmi olarak iptal edildiğini bildirdi.

Rubio, iptal edilen 5 bin 200 sözleşmenin, ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet etmeyen on milyarlarca dolar harcamaya yol açtığını kaydetti.

Geriye kalan yaklaşık 1000 programın Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yönetilmesinin planlandığını ifade eden Rubio, Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) da teşekkür ederek, bu girişimi "geç kalınmış ve tarihi bir reform" olarak nitelendirdi.