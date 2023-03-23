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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan Rum mevkidaşı Kombos’un açıklamalarına yanıt

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un açıklamalarına yanıt vererek, “KKTC, AB'nin herhangi bir müzakere sürecine müdahil olmasına rıza göstermemektedir” dedi.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan Rum mevkidaşı Kombos’un açıklamalarına yanıt

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs konusunun çözüm sürecine “aktif bir şekilde müdahil olmasına” ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Bakan Ertuğruloğlu, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yeni Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, AB’nin Kıbrıs konusunun çözüm sürecine "aktif bir şekilde müdahil olmasına” ilişkin talihsiz bir açıklama yapmıştır” dedi.

Ertuğruloğlu, “Yeni Rum mevkidaşıma Kıbrıs konusunda bir çözüm süreci olmadığını ve ancak KKTC'nin Kıbrıs konusundaki gerçekçi vizyonunun kabul görmesini müteakip iki devlet arasında yeni bir müzakere süreci başlayabileceğini hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ayrıca, Kıbrıs Türklerine verdiği hiçbir sözü yerine getirmeyen ve Rum tarafını koşulsuz destekleyen AB'nin olası bir müzakere sürecine katılmasının da beklenmemesi gerekmektedir. Müzakerelerin doğası gereği tarafların rızası, müzakere süreçlerine ilişkin alınacak kararlarda hayati öneme haizdir. Tarafgir bir tutum sergileyen AB'nin halen bu tutumunu sürdürmesi nedeniyle KKTC, AB'nin herhangi bir müzakere sürecine müdahil olmasına rıza göstermemektedir.”

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