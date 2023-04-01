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Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin Rum yanlısı politika izlediği artık kuşkuya yer bırakmayacak kadar açık

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Dışişleri Bakanlığı, GKRY ile ABD arasında “Eyalet Ortaklığı Programı” anlaşması imzalanmasını eleştirdi
Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin Rum yanlısı politika izlediği artık kuşkuya yer bırakmayacak kadar açık

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New Jersey Eyaleti Milli Muhafızı arasında 30 Mart'ta“Eyalet Ortaklığı Programı” anlaşması imzalanmasının, ABD’nin Rum Milli Muhafız Ordusu'nu (RMMO) askeri alanda desteklemeye devam edeceğine işaret ettiğini belirterek eleştirdi.

Ülke güvenliği için Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisinin değerinin öneminin bir kez daha görüldüğünün vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

 

 

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New Jersey Eyaleti Milli Muhafızı arasında 30 Mart 2023 tarihinde 'Eyalet Ortaklığı Programı' anlaşması imzalanması, ABD’nin Rum Milli Muhafız Ordusu'nu (RMMO) silahlandırma dahil askeri alanda desteklemeye devam edeceğine işaret etmektedir. ABD’nin Kıbrıs konusunda Rum-Yunan lobilerinin de etkisiyle Rum yanlısı bir politika izlemekte olduğu artık kuşkuya yer bırakmayacak kadar açıktır.

ABD’nin Doğu Akdeniz’deki mevcut dengeyi GKRY ve Yunanistan lehine değiştirmeye çalışması, bölgede istikrar ortamının tesis edilmesi için ihtiyaç duyulan diyalog olasılığını ortadan kaldırmaktadır. GKRY Savunma Bakanının da açıkça belirttiği gibi, bu anlaşma ve özellikle Rum tarafına silah satışı yapma kararı Rum tarafının askeri gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yürütülen bu politika karşısında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisinin değerinin ne denli önemli ve güvenliğimiz için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Güvenliğimizin mutlak temini için Anavatanımız ile birlikte savunma iş birliğini derinleştirme kararlılığını sürdürmekteyiz.”

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