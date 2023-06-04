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Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da mahsur kalan KKTC vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı

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Dışişleri Bakanlığı, şiddetli çatışmaların yaşandığı Sudan’da mahsur kalan KKTC vatandaşı Mensur Kaya’nın, dün akşam güvenli bir şekilde tahliye edilerek, Kayseri’ye getirildiğini açıkladı. Bakanlık, Kaya’nın bugün KKTC’ye geleceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da mahsur kalan KKTC vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Sudan Cumhuriyeti’nde, Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan ve Bakanlık ile temas eden vatandaşın durumunun, ilk andan itibaren yakından takip edildiği vurgulandı.

“MENSUR KAYA BU AKŞAM KKTC’YE GELECEK”

Dışişleri Bakanlığı’nın, konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçiliği ile temasa geçerek, vatandaşın bulunduğu durum ve yeriyle ilgili bilgi verdiği ve tahliye için gerekli girişimleri ilk andan itibaren başlattığını vurguladı.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Bakanlığımız Müsteşarı başta olmak üzere, Ankara Büyükelçiliğimiz koordinatörlüğünde sürdürülen çalışmalarda, vatandaşımızın tahliyesi güvenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Vatandaşımız, dün gece, Türkiye’nin düzenlediği tahliye uçuşu ile Kayseri’ye ulaşmıştır. Mensur Kaya, Ankara Büyükelçiliğimizin girişimleri ile de bu akşam saat 19.25’de KKTC’ye gelecektir.”

Bakanlık açıklamasında, “Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ülkesine hoş geldin diyoruz. Her zaman yakın iş birliği ve dayanışma içinde olduğumuz Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.

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