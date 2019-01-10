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"Dişleri çürük, halsiz ve kambur vaziyetteler"

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"Dişleri çürük, halsiz ve kambur vaziyetteler"
"Dişleri çürük, halsiz ve kambur vaziyetteler"

Dünyanın en iyi ve en güzel 50 topmodeli arasında gösteriyen Tülin Şahin, aşırı zayıf olma döneminin bittiğini söyledi ve ekledi: Sıfır beden modellere bakın. Ciltleri parlamıyor, gözlerinin ışığı gitmiş, dişleri çürük, halsiz, kambur vaziyetteler.

 

Manken Tülin Şahin, Alem Dergisi'ne verdiği röportajda podyumda aşırı zayıf olma döneminin bittiğini söyledi. Şahin "Artık büyük beden modeller de podyumda. En ideal beden 38. Kadın kıvrımlarını korumalı. Sıfır beden modellere bakın. Ciltleri parlamıyor, gözlerinin ışığı gitmiş, dişleri çürük, halsiz, kambur vaziyetteler. İçlerinde hayat kalmamış" dedi. 

İşte dünyanın en iyi ve en güzel 50 topmodeli arasında gösterilen Şahin'in dikkat çektiği sıfır beden model tartışması ve kilolu mankenler örnekleri... 


 

  •  

    Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre vücut kitle endeksi (BMI) 18,5’in altında olanlar normalden zayıf olarak kabul ediliyor. 16 vücut kitle endeksi ise sıfır beden olarak adlandırılıyor.

     

  •  

    Fransa'da modeller, en az 18 vücut kitle endeksine sahip olduklarını kanıtlamak zorunda. 
    Ancak Adriana Lima, Kendall Jenner, Alessandra Ambrosio ve Candice Swanepoel gibi isimler bu durumdan etkilenebiliyor. İşte ünlü modellerin vücut kitle endeksleri..

  •  

    Adriana Lima

    Boy: 178 cm

    Kilo: 50 kg

    BMI: 15,8

  •  

    Kendall Jenner

    Boy: 179 cm

    Kilo: 52 kg

    BMI: 16,2

  •  

    Alessandra Ambrosio

    Boy: 177 cm

    Kilo: 51 kg

    BMI: 16,1

  •  

    Candice Swanepoel

    Boy: 175 cm

    Kilo: 50 kg

    BMI: 16,3

  •  

    1993 doğumlu 26 yaşındaki model Barbara Palvin diğer Victoria's Secret mankenlerinden daha kıvrımlı olmasıyla eleştiriliyor.

  •  

    Sıfır beden tartışmaları devam ederken büyük model mankenler de popülerliğini arttırıyor. 
    ��lk büyük beden model olarak ünlenen ve kadınlara rol model olduğu iddiasıyla öne çıkan Ashley Graham, son zamanlarda kilo verdiği yönündeki eleştirilere "Merak etmeyin, zayıflamadım” diye cevap verdi.

  •  

    Graham, rötuşsuz fotoğrafları için "Bu bacaklar zafer ve cesaretin hikayesini anlatıyor" demişti.

  •  

    “Süper model Gigi Hadid’in büyük beden versiyonu” olarak lanse edilen ve pek çok markanın reklam yüzü olan Iskra Lawrence, New York metrosunda soyunarak dikkat çekici bir eylem gerçekleştirmişti.
     

  •  

    15 yaşındayken modellik ajanslarından red cevabı alan Lawrence, metroda yaptığı protesto konuşmasında, insanlara kendilerini oldukları gibi sevmeyi, saygı duymayı ve hayattan bu şekilde keyif almayı önerdi.

  •  

    Rihanna da sıfır beden model tartışmanın içindeki önemli isimlerden. Barbadoslu sanatçı ve girişimci eylül ayında New York Moda Haftası kapsamında, farklı bedenlerde modellera, hatta Slick Woods gibi hamile modellere yer verdiği bir iç çamaşırı defilesi düzenlemişti.

  •  

    Victoria’s Secret yaratıcı yönetmeni Ed Razek'ın trans ve büyük beden modellerin geleneksel Victoria’s Secret defilesinde hiçbir zaman yer alamayacaklarını söylemesine en sert tepkiyi Rihanna göstermişti.

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