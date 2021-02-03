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Dizdarlı: Taksitli kapanma fayda etmeyecek

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 gün taksitli kapanma fayda etmeyecek dedi.
Dizdarlı: Taksitli kapanma fayda etmeyecek

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 gün taksitli kapanma fayda etmeyecek dedi.

Dizdarlı’nın açıklaması şu şekilde:

“21 GÜN TAKSİTLİ KAPANMA FAYDA ETMEYECEK

Maalesef 7+7+7= 21 etmeyecek .

Çünkü tıp, aritmetiğe uymaz

21 gün kapanmayı , 3 taksitte yaparsak beklenen faydayı istediğimiz ölçüde göremeyeceğiz.

Taksit taksit kapanmak zamanı kötü kullandırıyor.

Bu adil olmayan kapanmayla yol alamayız

Tam kapanma şart

21 gün sonrasının planlanacağı birleşik 21 güne ihtiyaç var”

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