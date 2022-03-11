Dnipro kentine hava saldırısı: Bir kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Devlet Acil Hizmetler Servisi, Dnipro kentine üç kez hava saldırısı düzenlendiğini ve en az bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna'nın Devlet Acil Hizmetler Servisi, Dnipro kentine üç kez hava saldırısı düzenlendiğini ve en az bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıların bir apartmana ve çocuk yuvasına yakın gerçekleştirildiği belirtildi.

Ukrayna, Rus saldırılarının 16'ncı gününe patlamalarla girdi.

Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk gece saatlerinde füze saldırılarının hedefi oldu.

Dnipro'da sivillerin hedef alındığı ve kameralara yansıyan saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, bir bina yerle bir oldu.

İvano-Frankivsk ve Lutsk da sabah saatlerinde saldırıların hedefindeydi. Her iki şehirde de patlamalar meydana geldi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.