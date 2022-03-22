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Doğu Afrika'da kuraklık: Milyonlarca kişi açlık krizinin eşiğinde

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Kuraklığın etkisinin her geçen gün arttığı Doğu Afrika'da martta da yağmur yağmaması halinde 28 milyon kişinin şiddetli açlıkla yüz yüze gelebileceği uyarısı yapıldı.
Doğu Afrika'da kuraklık: Milyonlarca kişi açlık krizinin eşiğinde

Kuraklığın etkisinin her geçen gün arttığı Doğu Afrika'da martta da yağmur yağmaması halinde 28 milyon kişinin şiddetli açlıkla yüz yüze gelebileceği uyarısı yapıldı.

Londra merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam'dan yapılan açıklamada, Doğu Afrika ülkelerini 2 yıldır etkisi altına alan kuraklığa karşı uluslararası toplumun harekete geçmemesi halinde bölgedeki 28 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kalacağı duyuruldu.

Oxfam İcra Direktörü Gabriela Bucher, "Doğu Afrika, alarm verici seviyede ciddi bir açlık kriziyle yüz yüze. Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan ve ötesinde yayılmayı sürdüren büyük çaplı bir felaket yaşanıyor. Bu ay da yağışlar düşmezse, bugün harekete geçilmedikçe geri dönüş neredeyse imkansız hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Artan gıda fiyatları yoksul ülkeleri etkiliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın yol açtığı krizin en fazla yoksul ülkeleri etkilediği belirtilen açıklamada, artan gıda fiyatlarının birçok krizle baş etmeye çalışan halkları zor durumda bıraktığına işaret edildi.

Açıklamada, Doğu Afrika ülkelerinin buğday ithalatının yüzde 90'ını Rusya ve Ukrayna'dan yaptığı hatırlatılarak 2010-2011 yıllarında fiyatlardaki benzer yükselişinin 44 milyon insanı şiddetli yoksulluğa sürüklediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde Kenya, Somali ve Etiyopya'da milyonlarca kişinin su ve otlak alan bulmak için evini terk etmek zorunda kaldığına da yer verildi.

Somali'de, 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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