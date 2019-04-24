Doktorlar, Bir Bebeğin Beyninde Tamamen Gelişmiş Bir Diş Buldular

Doktorlar, kafası normalden hızlı büyüyen bir bebeğin beyninde bir diş buldu.

Bazen tümörlerde diş yapıları oluşabiliyor ancak bu durum oldukça nadir gözlemleniyor. Bu vakalardan biri yakın zamanda ortaya çıktı. Bir bebeğin beyninde bulunan tümörde tamamen gelişmiş bir diş bulundu.

2014 yılında yaşanan vakada, Maryland Üniversitesi ve Johns Hopkins Çocuk Merkezi’nden nörocerrahlar, 4 aylık bir bebeği MRI beyin taramasından geçirdi.

Tarama işlemleri sonucunda çocuğun beyninde ceviz büyüklüğünde bir tümör keşfetti. Tümörün sağ tarafında ise çok sayıda küçük çıkıntı göze çarpıyordu. Bebeği hızla ameliyata alan cerrahlar tümörü aldı. Büyüyen kısmın craniopharyngioma adı verilen, embriyotik dokunun dönüşümüyle ortaya çıkan bir beyin tümörü olduğu ortaya çıktı. Genelde beynin hormon salgılama merkezine yakın olan bu yapılar, vakaların çok büyük bir kısmında salih tümörler oluyor (yani kansere dönmeyen ve yayılmayan çeşit) ancak hormonal merkeze yaptıkları baskı nedeniyle sorun yaratabiliyorlar.

Ancak vaka ile ilgili ilginçlikler bununla sınırlı kalmadı. Cerrahlar, tümörde birkaç tane tamamen gelişmiş diş buldular. Teratoma olarak bilinen bu yapılar, genelde farklı doku türleri bulundurabiliyorlar. Bu dokular saç, kas, kemik gibi farklı türlerden olabiliyor. Yine de doktorlar neden bu tümör üzerinde diş oluştuğunu bilmiyor.

Tümör alındıktan sonraki aylarda bebek hızlı bir şekilde iyileşti ancak tedavi edilebilir hormonal sorunlar yaşamaya devam etti. Bu nedenle de bebeğe tiroit ve adrenal hormon takviye tedavisi uygulandı. Alınan doku bir patologa gönderildi ve doku örnekleri, daha sonraki incelemeler için saklandı.