Dokunma hissi veren Hologram

256 adet ultrasonick hoparlör yerleştirildi. Onların oluşturduğu ses dalgaları minik polistiren köpük toplarını havada tutuyor.
Ses basıncını arttırınca toplar hareket ediyor. O kadar hızlıki gözleriniz bunu algılayamıyor.
3 boyulu görüntüler de LED'lerle renklendiriliyor. Parmağınızı holograma yaklaştırdığınızda kızıl ötesi sensör devreye giriyor.
Ve ses basıncı parmak ucuna yönlendiriliyor bu da parmak ucunuzda karıncılanma yapıyor. Ve beynimiz karıncalanmayı biri dokunmuş gibi algılıyor.
Bu demek oluyor ki söz konusu sistemle gelecekte uzaktaki bir kişiye telefon ile görüntülü bağlandığınızda dokunuyormuş gibi hissedebileceksiniz.
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