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Dokuz Maddede Yeni Corona Kısıtlamaları

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Dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan yeni önlemler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. İşte O Toplantıya ait dETAY'lar;
Dokuz Maddede Yeni Corona Kısıtlamaları

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda yeni COVID-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Genelge 20 Kasım Cuma gününden itibaren yürürlüğe girmiş olacak.

– Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk uygulama olarak; 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

– 81 ilde 65 yaş ve üzeri kişiler saat 10.00-13.00 saatleri arasında, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğanlar ise 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Belirtilen yaş gruplarındaki kişilerin (çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç) bu saatler dışında sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

– Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.

– Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10.00-20.00 arasında hizmet sunabilecekler.

– Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

– Restoran ve lokantalar saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

– Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı kalacak.

– Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

– Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek.

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