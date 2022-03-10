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Domuz kalbi nakledilen kişi iki ay sonra hayatını kaybetti

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Domuz kalbi nakledilen kişi iki ay sonra hayatını kaybetti
Domuz kalbi nakledilen kişi iki ay sonra hayatını kaybetti

Usa Today’in haberine göre, 7 Ocak’ta ameliyat edilen David Bennett’in sağlık durumu son günlerde kötüleşti.

Maryland Üniversitesi Hastanesi, Bennett’in bugün öldüğünü ancak ölüm nedeninin henüz kesinleşmediğini duyurdu.

Hastane sözcüsü Deborah Kotz, ölüm saatinde tespit edilen belirli bir neden bulunmadığını, araştırmacıların Bennett’in ölümünü inceleyerek, araştırma sonuçlarını hakemli bir dergide yayımlayacaklarını kaydetti.

Ameliyatın doktoru Dr. Bartley Griffith, Bennett’in ‘sonuna kadar mücadele eden cesur bir hasta olduğunu, ölümünden büyük üzüntü duyduklarını’ ifade etti.

Türler arası organ nakli uzmanı ve hastanın iyileşme sürecinde rol alan Dr. Muhammed Muhiddin de, bağışıklık sistemi yeteri kadar bastırıldığında genetik olarak değiştirilmiş domuz kalbinin insan vücudunda iyi çalıştığını öğrendiklerini aktardı.

Mohiuddin, türler arası organ nakli konusunda iyimser olduklarını ve klinik deneylerini sürdüreceklerini vurguladı.

Kalp krizi geçmişi ve düzensiz kalp atışları nedeniyle insan kalbi nakledilemeyen Bennett’a 7 Ocak’ta, hücrelerinde aşırı hızlı organ reddinden sorumlu olan bir şekeri çıkarmak için gen düzenlemesi geçirmiş bir domuzun kalbi nakledilmişti. İlk defa yapılan ve deneysel olan ameliyattan 3 gün sonra hastanın durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Geçen yıl eylülde New York’taki araştırmacılar, bu tür domuzların hayvandan insana nakiller için umut vaat edebileceğini öne süren bir deney yapmış, geçici olarak bir domuzun böbreğini ölen bir insan vücuduna yerleştirmiş ve çalışmaya başladığını gözlemlemişlerdi.

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