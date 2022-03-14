  • BIST 2.088,48
  • Altın 927.318
  • Dolar 14.7876
  • Euro 16.1736
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Domuzdan İnsana İlk Kalp Naklinin Yapıldığı Kişi Öldü

» »
ABD'nin Maryland eyaletindeki domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı hasta 2 ay sonra hayatını kaybetti.
Domuzdan İnsana İlk Kalp Naklinin Yapıldığı Kişi Öldü

Usa Today’in haberine göre, 7 Ocak’ta naklin yapıldığı David Bennett’in sağlık durumu son günlerde kötüleşti.

Maryland Üniversitesi Hastanesi, dün Bennett’in öldüğünü ancak ölüm nedeninin henüz kesinleşmediğini duyurdu.

Hastane sözcüsü Deborah Kotz, ölüm saatinde tespit edilen belirli bir neden bulunmadığını, araştırmacıların Bennett’in ölümünü inceleyerek, araştırma sonuçlarını hakemli bir dergide yayımlayacaklarını kaydetti.

Türler arası organ nakli uzmanı ve hastanın iyileşme sürecinde rol alan Dr. Muhammad Mohiuddin de yaptığı açıklamada, bağışıklık sistemi yeteri kadar bastırıldığında genetik olarak değiştirilmiş domuz kalbinin insan vücudunda iyi çalıştığını öğrendiklerini aktardı.

Mohiuddin, türler arası organ nakli konusunda iyimser olduklarını ve klinik deneylerini sürdüreceklerini vurguladı.

Kalp krizi geçmişi ve düzensiz kalp atışları nedeniyle insan kalbi nakledilemeyen Bennett’e 7 Ocak’ta, gen düzenlemesi geçirmiş bir domuzun kalbi nakledilmişti. İlk defa yapılan ve deneysel olan ameliyattan 3 gün sonra hastanın durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Geçen yıl eylülde New York'taki araştırmacılar, bu tür domuzların hayvandan insana nakiller için umut vaat edebileceğini öne süren bir deney yapmış, geçici olarak bir domuzun böbreğini ölen bir insan vücuduna yerleştirmiş ve çalışmaya başladığını gözlemlemişlerdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pfizer'ın CEO'su Bourla: Covid-19 aşısında dördüncü doz gerekli14 Mart 2022 Pazartesi 18:07
  • İçtiğiniz Suya Dikkat, Bağırsak Kanseri Riskini Artırabilir13 Mart 2022 Pazar 23:27
  • Kedi sahibi olmak sağlığımıza iyi geliyor13 Mart 2022 Pazar 16:45
  • Böbreklerinizi Korumak İçin Tuz Tüketimini Azaltın13 Mart 2022 Pazar 14:01
  • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği’nin Yıllık Toplantısı Girne’de Yapılıyor13 Mart 2022 Pazar 13:57
  • Temaslı Kişilerle İlgili Yeni Kararlar Açıklandı13 Mart 2022 Pazar 13:29
  • Profesör Uyardı: Maske Kuralı Gevşedi, Yeni Tehlike Ortaya Çıktı13 Mart 2022 Pazar 13:24
  • KKTC’de Kayıtlı 320 MS Hastası Var… Bunlardan 99’u Derneğe Üye13 Mart 2022 Pazar 11:29
  • Felç geçirdikten sonra dili kararıp "kıllandı"12 Mart 2022 Cumartesi 19:50
  • Şekersiz sakız ağız sağlığını koruyarak erken doğumların önüne geçebilir mi?12 Mart 2022 Cumartesi 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti