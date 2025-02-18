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Dondurucu soğuklar geliyor: Kar etkili olacak!

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Dondurucu soğuklar geliyor. Meteorolojiye göre perşembeden itibaren hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek.
Dondurucu soğuklar geliyor: Kar etkili olacak!

Bugünden itibaren, yağmur,  sis, don, hafta sonu ise karla karışık yağmur veya kar bekleniyor. Rüzgar da zaman zaman kuvvetli esecek.

Türkiye’de Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklığın hızla düşeceği açıklanırken, KKTC  Meteoroloji Dairesi de hafta sonuna doğru oldukça soğuk bir hava geleceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 18 – 24 Şubat tarihlerini kapsayan dönem için yayımladığı hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle periyodun ilk günleri soğuk ve nemli, perşembe gününden itibaren ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteorolojinin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

Bugün ve yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur, sabah saatleri de yer yer sis görülecek.

Perşembe günü sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

Hava sıcaklığının 8 derece birden düşeceği perşembe günü öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Cuma günü ise sabah saatleri yer yer don olacak.

Cumartesi ve pazar günleri sağanak yağmurlu, yer yer karla karışık yağmurlu veya kar yağışı beklenirken, sabah saatleri yer yer don görülecek. Hava, pazartesi parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19, son günlerinde ise 8 – 11 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar da kuvvetli esecek

Rüzgar, periyodun ilk günü Güney ve Doğu yönlerden orta, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı rüzgar veya fırtına şeklinde esecek.

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