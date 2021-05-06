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Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

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Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?
Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

DOLAR NE KADAR?DOLAR NE KADAR?

Güne 8,3198 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 6 Mayıs itibarıyla %0,13 artışla 8,3245 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,2980, en yüksek 8,3728 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,3138 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?

Güne 9,9975 ile başlayan Euro kuru, 6 Mayıs itibarıyla %0,55 artışla 10,0504 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,9699, en yüksek 10,0673 seviyelerini gören Euro, günü 9,9904 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?

Güne 11,6066 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 6 Mayıs itibarıyla %0,38 artışla 11,6133 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,5401, en yüksek 11,6501 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,5736 seviyesinde kapattı.

 

Altın Fiyatları

 

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI

Güne 478,00 ile başlayan Gram Altın, 6 Mayıs itibarıyla %0,22 artışla 478,63'dan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Güne 784,21 ile başlayan Çeyrek Altın, 6 Mayıs itibarıyla %0,23 artışla 785,35'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI

Güne 1.568,42 ile başlayan Yarım Altın, 6 Mayıs itibarıyla %0,25 artışla 1.571,02'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.567,96 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI

Güne 3.105,20 ile başlayan Tam Altın, 6 Mayıs itibarıyla %0,22 artışla 3.109,45'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.104,30 seviyesinde kapattı.

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI

6 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.065,63 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.006,32 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Güne 3.193,70 ile başlayan Cumhuriyet Altını, 6 Mayıs itibarıyla %0,20 artışla 3.197,47'dan işlem görüyor.

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI

Güne 3.193,70 ile başlayan Ata Altın, bu sabah itibarıyla %0,26 artışla 3.199,40'dan işlem görüyor.

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