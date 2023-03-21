Down Sendromu farkındalık günü: Sevginin en farklı hali!

21 Mart 2011 tarihinden beri 21 Mart, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir.

Down Sendromu, genellikle 21. kromozomda 2 yerine 3 adet kromozomun bulunması ile ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. Down Sendromlu bireylerde 46 yerine 47 kromozom vardır.

Down Sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılık olarak kabul edilmektedir.

Down Sendromlu bireylerin topluma adapte edebilmesinin yolu özel eğitimden geçmektedir.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu