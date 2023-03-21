  • BIST 4.905,23
  • Altın 1203.648
  • Dolar 19.0195
  • Euro 20.5197
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Down Sendromu farkındalık günü: Sevginin en farklı hali!

» »
KTTB Basın Açıklaması - Down Sendromu farkındalık günü: Sevginin en farklı hali!
Down Sendromu farkındalık günü: Sevginin en farklı hali!

21 Mart 2011 tarihinden beri 21 Mart, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir.

Down Sendromu, genellikle 21. kromozomda 2 yerine 3 adet kromozomun bulunması ile ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. Down Sendromlu bireylerde 46 yerine 47 kromozom vardır.

Down Sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılık olarak kabul edilmektedir.

Down Sendromlu bireylerin topluma adapte edebilmesinin yolu özel eğitimden geçmektedir.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatice İntaç yazdı: "Her Gün Biraz Daha Eksiliyoruz"21 Mart 2023 Salı 14:14
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı21 Mart 2023 Salı 14:12
  • Harmancı: Farklılıkların ayrıştırıcı değil, zenginleştirici ve birleştiricidir21 Mart 2023 Salı 13:56
  • Taçoy, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı21 Mart 2023 Salı 11:47
  • 20 Temmuz Fen Lisesi Müdürü Deveci, Efes Ultra Maratonu’nda “Şampiyon Melekler” adına koşarak birinci oldu21 Mart 2023 Salı 11:45
  • Yedek subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları bugün yapılacak21 Mart 2023 Salı 10:09
  • Ercan'da taksiciler bugünden itibaren süresiz grevde21 Mart 2023 Salı 09:50
  • Limasol Bankası, Sesli Kitap Tanıtımı için Gelibolu İlkokulu’nda idi21 Mart 2023 Salı 09:45
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tedarik edilen botların hizmete giriş töreni yapıldı20 Mart 2023 Pazartesi 19:13
  • Zerrin Üstel’den Kalkanlı Yaşam Evi’ne ziyaret20 Mart 2023 Pazartesi 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti