DP Parti Meclisi karar verdi: "Kayıtsız şartsız Denktaş’a destek"

Demokrat Parti (DP) Genişletilmiş Parti Meclisi toplanarak, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’a destek kararı aldı.

Mısırlızade Sineması olarak bilinen, Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde toplanan DP PM, Covid 19 önlemleri çerçevesinde, aralıklı oturma düzeni ,ateş ölçme ve maske zorunluğu prensipleri içerisinde toplandı.

Toplantıda ilk sözü alan DP Parti Meclisi Divan Başkanı Ersoy Anıldı, Demokrat Parti’de Serdar Denktaş’ın yerinin sabit olduğunu ve onun verdi her kararı destekleyeceklerini söyledi. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın özlü sözlerinden ve devlet adamlığından bahseden Divan Başkanı, “O zaman Rauf Denktaş vardı. Şimdi Oğul Denktaş var. Hoşgeldiniz Sayın Başkan” diyerek Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ı alkışlattı.

Sonrasında Serdar Denktaş’ın özgeçmişini Parti Meclisi üyeleri için okudu.

ATAOĞLU

Kürsüye daha sonra gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu konuşmasına geçtiğimiz hafta kaybedilen bazı partilileri anarak başladı.

Parti Meclisi toplantısında Covid 19 önlemlerine değinen Ataoğlu, seçim çalışmaları sırasında da bu önlemlere dikkat edilmesi ve herkesin güvenliğine ve sağlığına dikkat etmesini istedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı anarak sözlerine devam eden Ataoğlu, Rauf Denktaş’ın yürüdüğü doğru yolda onun izinden gittiklerini anımsattı.

Yarın itibarıyla bütün ilçelerin ve yetkili kurulların çok ciddi ve yoğun bir çalışma içerisine gireceğini ifade eden Ataoğlu, bunun kararını az önce yapılan MYK toplantısında da alındığını ifade etti.

Bir yıl önce Serdar Denktaş’ın Genel Başkanlık görevini bıraktığı sırada verdikleri sözün baki olduğunu ve ortamda bu sözlerini yinelediklerini söyledi. Serdar Denktaş’ın bir karar vermesi durumunda ona desteğinin tam olacağını sözünü vermişti.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye yaptığı görüşme sırasında, Türkiye’deki yetkililerle yaptığı görüşmelerde, muhatapları tarafından en doğru ve açık ifadelerle konuşan siyasetçi olarak adlandırılmasının bu sözünün her platformda geçerli olduğunu bir ispatı olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, daha sonra MYK olarak aldıkları Serdar Denktaş’ın Bağımsız Cumhurbaşkanı olarak destekleme kararını Parti Meclisi’nin de onaylayacağına olan inancını ifade etti. Sözü alkışlarla kesilen Fikri Ataoğlu, Serdar Denktaş’ı Cumhurbaşkanı yapana kadar dinlenmeyeceklerini ifade etti ve herkese büyük görevler düştüğünü kaydetti.

OYBİRLİĞİ İLE SERDAR DENKTAŞ’A DESTEK

Divan daha sonra Serdar Denktaş’ın Bağımsız Cumhurbaşkanlığı Adaylığı’na deste kararı Parti Meclisi üyelerine sundu. Oybirliği ve alkışlarla onaylanan destek kararı sonrasında Serdar Denktaş kürsüye davet edildi.

SERDAR DENKTAŞ

Duygulu bir ses ve yaşlı gözlerle kürsüye çıkan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, ‘bugün verdiğiniz destek ve bugünden itibaren vereceğiniz destek için hepimize şimdiden teşekkür ediyorum’ diyerek sözlerine başladı.

Seçim logosunu da DP Parti meclisine taksim eden Denktaş, ilk adını kullanması ile ilgili gelecek sorulara peşinen yanıt verdi. Denktaş soyadını yıpratmak isteyenlere geçit ve fırsat vermemek için böyle bir tercih yaptığını ancak Denktaş yıldızını gururla kullandığını ifade etti.

Seçimlerin bir yıl ertelenmesi önerisini de anımsatan Serdar Denktaş, bu önerisi dikkate alınmış olsa ve seçim kaygısı taşımadan gerekli önlemler alınmış olsa şimdi belki de bu durumda olmayacağını söyledi.

Hükümetin son önlemlerine de dikkat çeken Serdar Denktaş, gemi ile gelen insanların limanda bekletilme kararına tepki gösterdi ve ‘jet ile gelen girsin, gemi ile gelen beklesin’ yaklaşımının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Seçim çalışmaları ile ilgili adaylara ve Yüksek Seçim Kuruluna çağrı yapan Serdar Denktaş, seçim çalışmaları sırasında kimseyi tehlikeye atmadan, teknolojiyi kullanmak konusunda karar almak ve teşvik etme çağrısı yaptı.

Aday olmak gibi bir niyetinin ilk başlarda olmadığını ifade eden Serdar Denktaş, ancak gelen tepkiler ve bunun bir görev olduğunu hatırlatılması üzerine ve ‘keşke olsaydım dememek için aday olduğunu ve hedefinin ikinci tura kalmak, sonrasında da seçimi kazanmak olduğunu ifade etti.

Son günlerde yayılmaya çalışılan bir dedikodu olduğuna dikkat çeken Serdar Denktaş, Türkiye’nin bir başka adayı tercih ettiğini gösterdiğine söyleyen Denktaş, bunun bir müdahale çekline sokulmamasını istediğini ifade etti.

‘bunu müdahale eder şekline sokmasınlar, çünkü bizim Türkiye ile ilişkimiz çok özeldir. Bunu zedelemesinler.’ Diye konuştu.

‘Türkiye canımız ciğerimizdir ancak aynı zamanda stratejik ortağımızdır.’ Diyen Serdar Denktaş, bu ve bunun gibi tespitlerin diğer aday tarafından tekrarlanıyor olduğunu görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

‘Bir adım önde yola devam edeceğiz. Bir adım önde ipi göğüsleyeceğiz’ diyen Serdar Denktaş, Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşlerini de DP Parti Meclisi üyeleri ile paylaştı. Hep umut vaat ederek değil, gerçeklerle yürüdüğünü, Cumhurbaşkanlığı görevine seçildiğinde de yine gerçeklerle hareket edeceğini söyledi.

Adaylığını açıkladığı andan sonra yapılmış herhangi bir kamuoyu yoklaması olmadığını ifade eden Denktaş, her partinin tabanından ve seçimlere gitmeyenlerden aldı olumlu tepkilerin kendisine seçimi kazanabileceğini gösterdiğini ifade etti.

‘Belki kucaklaşamayacağız Covid 19 nedeniyle ama gözlerimiz, gönüllerimiz ve amacımız bir olarak bu yolu birlikte yürüyeceğiz’ diyerek konuşmasını bitirdi.

Uzun süre ayakta alkışlanan Serdar Denktaş partililere teşekkür etti.