  • BIST 1.128
  • Altın 455,595
  • Dolar 7,6053
  • Euro 8,8530
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı

Dr. Emrah Çinik; Birçok Faktör Saçları Döküyor !

» »
Saç dökülmesi problemi kişilerin görünümlerini etkileyen çekiciliklerinin cazibelerinin düştüğünü ve erken yaşlandıklarını hissettirmektedir.
Dr. Emrah Çinik; Birçok Faktör Saçları Döküyor !

Dr. Emrah Çinik: "Saç dökülmesinin önemli bir psikolojik problem teşkil ettiğini ve özgüven duygusuna zarar verdiğini belirterek Saç dökülmesi problemi kişilerin görünümlerini etkileyen çekiciliklerinin cazibelerinin düştüğünü ve erken yaşlandıklarını hissettirmektedir. Saç dökülmesi önemli bir psikolojik problem teşkil etmekte ve özgüven duygusuna zarar vermektedir." dedi.

Bu sorunla baş etmenin birçok yolu bulunmakla beraber saç dökülmelerinin önüne geçmenin ancak erken dönemde uygulanacak olan saç mezoterapisi ve PRP tedavisi ile mümkün olduğunu ifade eden Dr. Çinik Erkeklerde saç dökülmesinde en sık etken genetik faktörler ve ailesel yatkınlıktır. Ayrıca stres nedeniyle ani saç dökülmesi çevresel faktörler ilaçların yan etkisi ve beslenme alışkanlıkları da saç dökülmesinde etkilidir. Erkeklik hormonu dihidro-testosteron DHT saç dökülmesinden sorumludur. Dökülme bölgesinde bu hormonun aktivitesinin arttığı gözlenmiştir diye konuştu.

 

Başın ense ve yan bölgesindeki saçların DHT hormonundan etkilenmediğini ve genetik olarak dökülmemek üzere kodlandığını kaydeden Dr. Çinik Ekildikleri yerlerde de hayat boyu kalıcı olurlar. Siz de saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız fakat kişisel görünümünüzü korumak ve bu sorunla başa çıkmak istiyorsanız bir an önce harekete geçmelisiniz.

Erkeklerde saç kayıplarının dökülmesinin tipleri ve sınıflaması: Bu sınıflamaların dışında saç dökülmeleri olabilir. Hafif derece kayıp ön saç çizgisinden başlar tip 1 ve tip 2. Orta derece kayıp üstlerden tepeye doğru ilerler tip 3 tip 4 ve tip 5. İleri derece kayıp tepeden arkaya doğru iner tip 6 ve tip 7. Erkeklerde tüm saç dökülmesi tiplerinde saç ekimi yapılabilir. Hafif ve orta derecede saç dökülmelerinde 1 seans saç ekimi yeterli sıklık ve kapama sağlar. İleri derecede olan saç kayıplarında 1 seans saç ekimi kişiyi saçsız görünümden kurtarır ve daha iyi bir görünüm sağlar. Kişi tüm sahaların kapatılmasını ve sıklığın artmasını isterse 2-3 seans saç ekimi yapılabilir ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Corona virüsü salgınında bir ilk: Gönüllülere Covid-19 enjekte edecekler25 Eylül 2020 Cuma 09:55
  • KTAMS, Kamuda rotasyon talebiyle üç dairede iş bıraktı25 Eylül 2020 Cuma 09:45
  • 'Koronavirüs felce yol açabilen kan pıhtılarına neden olabilir' uyarısı!25 Eylül 2020 Cuma 09:38
  • Bel fıtığı neden olur? Bel fıtığı tedavisinde ameliyat hangi durumlarda yapılır?25 Eylül 2020 Cuma 09:32
  • ABD'den tüm dünyayı korkutan açıklama: Virüs artık daha tehlikeli25 Eylül 2020 Cuma 09:26
  • Dünyada bir ilk! Gerçek korona virüs enjekte edecekler25 Eylül 2020 Cuma 09:22
  • Çocuklardaki corona virüs belirtileri nelerdir? Yetişkinlerden farklı belirtiler var24 Eylül 2020 Perşembe 23:15
  • Kirlenen maske, hastalık bulaştırabiliyor24 Eylül 2020 Perşembe 22:55
  • Covid-19 tedavisinde immun plazma tedavisi bilimsel olarak da doğrulandı24 Eylül 2020 Perşembe 22:34
  • 1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı...Doktorlar şaşkına döndü24 Eylül 2020 Perşembe 22:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti