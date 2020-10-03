Dr.Fevzi Özgönül karaciğeri koruyan besinler ile ilgili bilgiler verdi.

Karaciğer, yokluğunda veya işlev yitiminde diyalizle kısa bir süre fonksiyonları devam ettirilebilir. Fakat karaciğer fonksiyonunun uzun süreli yokluğunda, telafi edebilmenin hiçbir yolu yoktur.

Dr.Fevzi Özgönül, 'En büyük organlardan biri olan karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunmaktadır ' dedi.

Düzenli alkol kullanımı ve aşırı yağlı gıdaların tüketimi karaciğer yağlanması, hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açabilmektedir. Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmalıdır. Doğru yiyecekler antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur.

Peki Nedir Bu Yiyecekler ?

Sarımsak: Karaciğer enzimlerini aktive ederek toksinlerin vücuttan atılımına destek olur. Sülfür bazlı bir madde olan allicin içeriğiyle karaciğer detoksifikasyonunu sağlar.

Kımızı Pancar ve Havuç: Her ikisinde de betakaroten vardır ve karaciğer fonksiyonlarının iyileşmesini sağlar. Pancar vücuttan ağır metallerin temizliğinde rol alır.

Elma: Yükek lif içerir ve sindirim sistemindeki toksinlerin atılımına destek olur.Böylece karaciğerin içini kolaylaştırır.

Brokoli ve Karnabahar: Sülfür içeriği ile güçlü detoksifiye sağlar ve Glukosinolat içeriği ile ansrojen maddeler ve toksin atılımı sürecinde karaciğer destekler.

Enginar: Enzim üretimini destekler.Karaciğer hücre onarımına destek olur ve yağlanmasını engeller.

Zerdeçal: Karaciğeri gücendirir yağların sindirimini kolaylaştırır.

Zencefil: World Journal of Sagtroenterologynin 2011 yılında yayınladığı araştırmalarda, zencefilin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olduğu ve tedavi ettiği ortaya çıkmıştır.