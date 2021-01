Dr. Yağmur ALDAĞ:90 kişinin de akciğerlerinde Covid 19’dan dolayı enfeksiyon var, zaturesi var

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Alsağ önemli açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalar;

Siyasetten zerre anlamam, Anlamak da istemem... Bana ne... Benim işim insan.

Bir ülke nasıl yönetilir, nasıl yönetilmesi lazım? kendime göre fikirlerim var elbet ama ahkam kesmem, kesemem...

İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü hal karşısında hükümet edenlerin aldığı kararları, yönetme şeklini beğenmeyebiliriz, çoğu zaman ben de kendime göre beğenmediğim yönleri illa ki vardır.

Konu bu değil arkadaşlar...

Boşverin Alınan kararları...

hepsini boşverin, unutun!!!

Ben size biraz sağlık hayatını, anlatayım kendi kararınızı kendiniz verin. (kendi kararını veremeyen kişilere elimden geldiğince yardımcı olacağıma da söz veririm)

1. Sizin de malumunuz vaka sayıları çok arttı.. Vaka diyoruz ya.. İşte o vaka dediklerimiz; annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız, canlarımız

2. Bir ay önce bizim de içimiz rahattı, çünkü iyi geliyordu hastalarımız. Temiz. Çoğu neredeyse ayakta tedavi oluyordu, şakalarla geçiyordu günler. Peki şu an öyle mi? Asla degil, hiç ama hiç öyle değil!!

Hastanede yatan yaklasik 90 kisinin de akcigerlerinde Covid 19’dan dolayı enfeksiyon var, zaturesi var. Hepimizin işi çok zor.

3. Sabahtan akşama kadar olan kısa bir surede bile hastalarımız, gençlerimiz de dahil buna, kötüleşebiliyor, yoğun bakim gereksinimleri olabiliyor... Bu oran daha da yükseliyor.

4. Telefonumdaki mesajların haddi hesabi yok. Tanidiklarim olsun ya da olmasın, Herkes ya temasli ya pozitif,. Elimden geldigince cevaplamaya çalışıyorum, diğer doktor arkadaşlarım gibi...

5. Bir ay once pozitif hastalar, tanıdıklar soru sorduklarında, bir şey danıştıklarında çok rahat endişelenmemeleri gerektiğini kısa sürede düzeleceğini söyleyebiliyorken, su an cevap verirken yutkunuyorum. Net konuşamıyorum, çünkü endişeliyim...

6. Hastanedeki hastalarımız kötüleşebilir, oteldeki hastalarımız kötüleşebilir... Artık her an her sey olabilir. Bu kadar NET!! Hatta evden gelen bir hasta direk yoğun bakıma bile alınabilir.

Daha da ciddi örnekler verebilirim. Amacım korku salmak değil. Ama herkes durumun ciddiyetini anlamalı. Daha da ciddi şeyler söylenebilir.

Şimdi sorarım sizlere:

Hükümet şöyle karar almış, boyle karar almış, gecikmiş, erken davranmış.

Siz kendi kararınızı Veremiyor musunuz?

Yaşananlardan ders çıkarmak için daha neler yaşamalıyız?

Ders almamakta ısrar edenler için bir daha yazayım:

1. Maskesinizi Çıkartmayın... (gün icinde en az 3- 4 kez değiştirin hatta)

2. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın, inanın dışarısı güvenli değil.

3. Görüştüğünüz kişi sayısını en aza indirin... ve mutlaka maskenizi çıkartmadan görüşün.

4. Ve diyelim, bunları yapmadık ve temasli olduk, pozitif olduk.. Allah rızası için saklamayın, tüm temaslılarınızı eksiksiz bildirin! O saklanmak istese bile, ona yapacağınız en büyük iyiliğin sağlık ekiplerine teslim etmek olduğunu unutmayın.

“Evde nasıl olsa iyileşirim” gibi bir mantıkla saglık kuruluslarına başvurmakta geç kalmayın..

Sonuç çok daha kötü olabilir.

Sağlıcakla kalın...

Bize güvenin. Ama bize güvenmeye mecbur kalmadan önce, kendinizi ve ailenizi koruyun.

DR Yağmur ALDAĞ