DSÖ açıkladı: “Beş milyar insanın hayatı tehlikede”

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada yaklaşık beş milyar insanın trans yağ sebebiyle kalp hastalığı geliştirme riski altında olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pazartesi günü yaptığı açıklamada, bazı hükümetlerin gıda ürünlerinde zararlı maddelerin kullanımını engellemek için önlem almaması nedeniyle milyarlarca insanın kalp hastalığı geliştirebileceğini belirtti.

Bloomberg’in haberine göre, Avustralya, Ekvador, Mısır, Pakistan ve Güney Kore’nin de dahil olduğu 16 ülkenin yarısından fazlası, trans yağların kullanımını yasaklamak için herhangi bir önlem almadı.

HER YIL YARIM MİLYON İNSAN İÇİN ERKEN ÖLÜM

Paketlenmiş gıdalarda, unlu mamullerde, yemeklik yağlarda ve sürülebilir gıdalarda bulunabilen trans yağlar, her yıl kalp hastalığından yarım milyon insanın erken ölümüne sebebiyet veriyor.

Amerika ve Avrupa’daki birçok gelişmiş ülke, kısmen hidrojene yağları yasaklayarak trans yağın kullanımını aşamalı olarak kaldırdı. Ancak, düşük gelirli hiçbir ülke henüz bu tür önlemleri almaya başlamadı.

2023 yılında trans yağların kullanımını kaldırmayı hedefleyen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, “Trans yağ, insanları erken öldüren ve gıdalarda yeri olmaması gereken zehirli bir kimyasaldır. Ondan son kez ve herkes için kurtulmanın zamanı geldi.” dedi.