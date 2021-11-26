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SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

DSÖ, acil toplandı! Konu, yeni koronavirüs varyantını!

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Birden fazla mutasyon içerdiği tespit edilen yeni Koronavirüs varyantı Güney Afrika ve Botswana’da tespit edildi.
DSÖ, acil toplandı! Konu, yeni koronavirüs varyantını!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, Koronavirüs’ün yeni tespit edilen varyantı üzerine  acil durum toplantısı düzenledi.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Covid-19’un Güney Afrika’da ve Botswana’da tespit edilen, birden fazla mutasyon barındırdığı belirtilen yeni varyantı üzerine bir acil durum toplantısı düzenlediğini açıkladı.

Lindmeier, “DSÖ, B.1.1.529 varyantını yakından takip ediyor. Şu ana kadar 100’ün altında sekansı kaydedildi. Erken analizler, bu varyantın daha fazla araştırma gerektiren, yüksek sayıda mutasyon içerdiğini gösteriyor. Bugün gerçekleşecek toplantıda bu varyantın ‘endişe verici’ ya da ‘dikkat çeken’ kategorilerinden birinde olup olmadığı tartışılacak” dedi.

Yeni Koronavirüs varyantı Güney Afrika ve Botswana’da tespit edildi. Britanya, İsrail ve İtalya, bu ülkelerden ve komşularından gelen kişilerin ülkelere girişini engellerken Avrupa Birliği de benzer bir önlem için görüşüyor.

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