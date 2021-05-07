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DSÖ, Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi

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Dünya Sağlık Örgütü, Çin Devlet Kuruluşu Sinopharm'ın ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi.
DSÖ, Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü, Çin Devlet Kuruluşu Sinopharm'ın ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Bugün öğleden sonra Çin'in geliştirdiği "Sinopharm" aşısına DSÖ'nün acil kullanım izni verdiğini aktaran Ghebreyesus, bu aşının "güvenlik, etkinlik ve kalite" açısından DSÖ'nün acil kullanım onayını alan 6'ncı Kovid-19 aşısı olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, bu onayın, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) aşı listesini genişlettiğini, ülkelere kendi içlerinde acil kullanım onayı ile bu aşıyı ithal edip uygulamaları için güven verdiğini vurguladı.

DSÖ'ye Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) aşıya ilişkin mevcut verileri incelediğini anlatan Ghebreyesus, aşının 18 yaş ve üstü yetişkinler için iki doz halinde uygulanmasının tavsiye edildiğini kaydetti.

Örgüt, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti.

DSÖ, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü'nün (SII) ürettiği aşı, Moderna ve Janssen firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

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