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DSÖ: Kontamine şuruplar 300’den fazla çocuğun ölümüne sebep oldu

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocukların tedavisinde kullanılan ve reçetesiz satılan şuruplarının kontamine olduğunu ve bu sebeple 2022 yılında 7 ülkeden 300'ten fazla çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.
DSÖ: Kontamine şuruplar 300’den fazla çocuğun ölümüne sebep oldu

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü acil eylem çağrısı yaptı.

DSÖ dün acil eylem çağrısı yaparak özellikle Gambia, Endonezya ve Özbekistan makamlarınca kendilerine şurupların kontamine olduğunu dair rapor verildiğini ve bu şurupların 2022 yılında 300’den fazla çocuğun ölümüne yol açtığını duyurdu.

Açıklamada, “Vakalar en az yedi ülkeden ve bu ülkelerin üçünde 300’den fazla ölümle bağlantılı. Çoğu beş yaşın altındaki küçük çocuklar. Bu kirleticiler, endüstriyel çözücüler ve antifrizler olarak kullanılan, az miktarda alındığında bile ölümcül olabilen ve asla ilaçlarda bulunmaması gereken zehirli kimyasallardır” denildi. DSÖ konuyla ilgili uyarı bildirimlerini 194 üye devletin sağlık yetkililerine ilettiklerini belirtti.

GAMBİYA, ENDONEZYA VE ÖZBEKİSTAN BİLDİRİM YAPMIŞ

DSÖ konuyla ilgili 11 Ocak tarihli kontamine olmuş tıbbi ürün uyarısında, çocukların tedavisinde kullanılan ve reçetesiz satılan öksürük şuruplarının Özbekistan Sağlık Bakanlığı tarafından analiz edilerek sonuçlarının kendilerine bildirildiğini belirtmişti.

11 Ocak’taki uyarıda, “Özbekistan Sağlık Bakanlığı’nın ulusal kalite kontrol laboratuvarları tarafından her iki üründen alınan numunelerin laboratuvar analizi, her iki ürünün de kabul edilemez miktarlarda kirletici madde içerdiğini ortaya çıkardı” ifadeleri yer almıştı. Gambiya’nın 5 Ekim 2022’de ve Endonezya’nın ise 2 Kasım 2022’de kendilerine bildirim yaptığını vurguladı.

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