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DSÖ uyardı: Corona tehlikesi devam ediyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 ile mücadelede kaydedilen ilerlemelere rağmen, virüs tehlikesinin sürdüğü uyarısında bulundu.
DSÖ uyardı: Corona tehlikesi devam ediyor

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, örgütün Cenevre merkezinde yapılan basın toplantısında, salgının başladığı yıla kıyasla dünyanın klinik bakım yönetimi, aşı ve tedaviler anlamında daha iyi durumda olduğuna işaret etti.

Geçen yılın büyük bölümünde Covid-19 vakalarının düşüşte olduğunu anımsatan Ghebreyesus, birtakım problemlere rağmen aşılamanın dünya genelinde arttığını söyledi.

Ghebreyesus, sağlanan açık ilerlemelere rağmen Covid-19 tehlikesinin devam ettiğini vurgulayarak, “Tedavi, test ve aşıya erişimde hala büyük eşitsizlikler var. Böylece Covid-19 genel olarak sağlığımız, ekonomilerimiz ve toplumlarımız için tehlikeli bir virüs olmaya devam ediyor. Bildiğimiz kadarıyla her hafta yaklaşık 10 bin kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiriyor. Gerçek bilanço muhtemelen daha fazla.” dedi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, son haftalarda, özellikle grip dahil olmak üzere, solunum yolu hastalıklarının yaygın olduğu Kuzey Yarım Küre’nin ılıman bölgelerinde, hastaneye yatışlar ve sağlık sistemlerinin baskı altında kaldığına yönelik raporların da arttığına değindi.

Geçen hafta DSÖ ve Çin’den üst düzey yetkililerin bir araya gelerek, mevcut Covid-19 durumunu ele aldığını anımsatan Ghebreyesus, “Çin’den hastaneye yatışlar ve ölümlerle ilgili daha hızlı, düzenli ve güvenilir datanın yanı sıra, daha kapsamlı ve gerçek zamanlı virüsün DNA dizilimini istemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ’nün yaşam riskinden endişeli olduğunu belirterek, hastaneye yatış, ağır hastalık ve ölümleri önlemek için hatırlatma aşısı ve dozlarının önemini yineledi.

“TÜM ÜLKELERİ VERİLERİ PAYLAŞMAYA DAVET EDİYORUZ”

Çin’deki sirkülasyon nedeniyle vakaların yüksek olduğunu ve kapsamlı verilerin kendilerine ulaşmadığını ifaden eden Ghebreyesus, “Bu veriler, DSÖ ve dünya için çok yararlı. Tüm ülkeleri bunları paylaşmaya davet ediyoruz. Veriler, DSÖ’nün mevcut duruma ilişkin düzenli, hızlı ve güçlü değerlendirme yapması için gerekli olmaya devam etmektedir.” dedi.

Ghebreyesus, Çin dışında, ilk kez Kasım 2022’de tespit edilen Omicron alt varyantı XBB.1.5’in (BA.2 alt varyantının iki türevinin birleşmesiyle ortaya çıktı), ABD ve Avrupa’da artmakta olduğunu ve şu anda en az 25 ülkede tespit edildiğini aktardı.

Covid-19’un hala önemli bir konu olduğuna işaret eden Ghebreyesus, bunun doğru çabalarla bu yıl resmi olarak biteceğine inandığını söyledi.

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