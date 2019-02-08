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DSÖ'den Avrupa'da kızamık uyarısı

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Dünya Sağlık Örgütü Avrupa’da kızamık vakalarının 2018’de 2017’ye göre üç kat arttığını ve 72 kişinin kızamıktan yaşamını yitirdiğini açıkladı. Rapora göre 2018’de Türkiye’de ise 557 vaka tespit edildi.
DSÖ'den Avrupa'da kızamık uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşılama oranlarındaki yükselmeye rağmen çok bulaşıcı bir hastalık olan kızamığın dünya ve Avrupa genelinde yayıldığı uyarısında bulundu.

DSÖ'nün Danimarka'daki Avrupa ofisi tarafından açıklanan rapor, 2018'de Avrupa'da  kızamık vakalarının önceki yıla göre üç kat artarak 82 bin 596'ya ulaştığını gösterdi.

DSÖ Avrupa ofisi direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab, "2018 yılındaki tablo, aşılama oranlarındaki artış hızının, kızamığın yayılmasını durdurmakta yetersiz kaldığını gösteriyor” diyerek yerel düzlemdeki boşlukların hala virüse açık kapı bıraktığı tespitinde bulundu. Dr Jakab, "DSÖ'nün önümüzdeki beş yıl için öngördüğü küresel düzlemde daha sağlıklı toplumlara ulaşma hedefi, yerel düzlemde çalışmazsak gerçekleştirilemez. Her bireyi kolayca kaçınılabilecek hastalıklardan  daha iyi koruyabilmek için daha fazla ve daha iyi çalışmak zorundayız" diye konuştu.

Raporda, öksürük, hapşırma ve kişisel temas nedeniyle bulaşan hastalık karşısındaki en korunmasız grubu aşı olmamış çocukların ve hamile kadınların oluşturduğu belirtildi.

Avrupa genelinde Ukrayna 53 bin 218 vaka ile başı çekti. Sırbistan'da 5 bin 76, İsrail'de 2 bin 919, Fransa'da 2 bin 913 ve İtalya'da 2 bin 517 kişi kızamığa yakalandı. Türkiye'de ise 557 vaka tespit edildi.

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