  • BIST 1.152
  • Altın 478,164
  • Dolar 7,8635
  • Euro 9,2513
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması

» »
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse karşı bir aşının yıl sonuna kadar hazır olabileceğini bildirdi
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren, DSÖ Yönetim Kurulu'nun "Kovid-19 ile mücadele özel oturumu"nda konuştu.

"(Kovid-19 için) aşılara ihtiyacımız olacak ve bu yılın sonuna kadar bir aşıya sahip olabileceğimizi umuyoruz." diyen Ghebreyesus, bu konuda umutlu olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, dünya genelinde yaygın bir aşılama kampanyasının ne zaman başlayacağına ilişkin ise detay vermedi.

Her konuşmasında olduğu gibi yine "küresel dayanışma" çağrısında bulunan Ghebreyesus, Kovid-19 aşıları üretildikten sonra ülkelere eşit dağıtımını sağlamak için dünya liderlerine siyasi kararlılık çağrısında bulundu.

DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Omega-3 deposu balığın tam zamanı07 Ekim 2020 Çarşamba 13:50
  • Pandemi döneminde bağımlılığa dikkat!07 Ekim 2020 Çarşamba 13:10
  • Fibromiyalji Belirtilerine Dikkat !07 Ekim 2020 Çarşamba 12:50
  • En yetkili isimden koronavirüs aşısı için müjdeli açıklama07 Ekim 2020 Çarşamba 09:58
  • Bilim insanından olay iddia: Koronavirüs dokunaklı yüzeylerden yayılmıyor07 Ekim 2020 Çarşamba 09:47
  • Covid-19 hastalarında sıkça rastlanıyor! Araştırma sonuçları ortaya çıkardı..07 Ekim 2020 Çarşamba 09:45
  • Apartmanlarda yaşayanlar dikkat. Doktorlar ‘endişeliyiz’ diye uyarıyor.07 Ekim 2020 Çarşamba 09:42
  • Fransa'da Son 24 Saatte 10 Bin 489 Kovid-19 Vakası Belirlendi07 Ekim 2020 Çarşamba 09:20
  • İğne Küçük ama Etkisi Büyük07 Ekim 2020 Çarşamba 09:10
  • Beyaz Saçlar Koparılırsa Yerine Daha Fazla Beyaz Saç Çıkar Mı?06 Ekim 2020 Salı 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti