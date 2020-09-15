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DSÖ'den "Kovid-19 Son Salgın Olmayacak" Uyarısı

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DSÖ'den "Kovid-19 Son Salgın Olmayacak" Uyarısı
DSÖ'den "Kovid-19 Son Salgın Olmayacak" Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ne son salgın, ne de son küresel acil sağlık durumu olmayacağı uyarısında bulunarak, gelecekteki salgınların önüne geçilebilmesi için "doğru siyasi ve finansal yatırımlar" yapılması çağrısında bulundu. 

Ghebreyesus, DSÖ ve Dünya Bankasının ortak bir kurumu olan Küresel Hazırlık İzleme Kurulu'nun (GPMB), Kovid-19 salgını izleme raporunun açıklandığı etkinlikte konuştu. 

Salgının, dünyanın pek çok ülkesinde sağlık sistemleri, ekonomiler ve toplumları altüst ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, ayrıca salgının pek çok kişinin yaşamına ve geçim kaynaklarına mal olduğuna dikkati çekti. 

Ghebreyesus, "Gelişmiş sağlık sistemlerine ve güçlü ekonomilere sahip ülkeler bile bunalmış durumda ancak başarılı olan ülkelerin çoğu SARS, MERS, H1N1, Ebola ve diğerleri gibi önceki salgınlardan ders almış olanlar." diye konuştu.

"Bu ne en son salgın ne de en son küresel acil sağlık durumu olmayacak." uyarısında bulunan Ghebreyesus, gelecekteki salgınların önüne geçilebilmesi için "doğru siyasi ve finansal yatırımlar" yapılması çağrısı yaptı. Ghebreyesus, böylelikle gelecek nesillerin salgın tehlikelerinden korunabileceğini söyledi.

Ghebreyesus, insanlığın tedbir almadığı ve beklediği her günün yeni bir hastalık, iklim değişliği veya doğa felaketinin habercisi olduğu görüşünü savunarak, şöyle konuştu: 

"Bir sonraki acil sağlık durumunun ne olacağını bilmiyoruz ama bunun geleceğini biliyoruz. Hazırlıklı olmalıyız. Bu korku tellallığı değil, bir eylem çağrısıdır. Tüm bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli araçlara ve bilgi birikimine sahibiz. Bu küresel tehditlerle ancak birlikte dayanışma içinde ve uzun vadeli iş birliğiyle mücadele edebiliriz."

2020'nin tüm insanlık için bir "uyarı işareti" olduğunu belirten Ghebreyesus, "Kovid-19 salgını insanlık için korkunç bir maliyet oluşturdu. Bunlar zor kazanılan derslerdi. Onlardan öğrenmeliyiz ve daha iyi (dünya) inşa etmeliyiz." diye konuştu.

- GPMB'den tüm dünyaya eylem çağrısı

Öte yandan, GPMB'den yapılan yazılı açıklamada, Kurul'un geçen yıl açıkladığı raporda, dünyanın dört bir yanına yayılan, milyonlarca insanı öldüren, ekonomileri bozan ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştıran ölümcül bir salgının gerçek olasılığına karşı dünyanın hazırlıksız olduğu konusunda uyarıda bulunulduğu anımsatıldı. 

Kurul, geçmişte küresel sağlık krizlerine verilen tepkiyi karakterize eden "panik" ve "ihmal döngüsünü" kırmak için acil eylem çağrısında bulundu.

GPMB'nin yeni raporunda ise Kovid-19 salgınına karşı verilen küresel mücadele sert şekilde eleştirildi.

Dünyanın pandemiyi önlemede toplu bir başarısızlık sergilediği ileri sürülen raporda, "Pek çok ülkede liderler bilime, kanıta ve en iyi uygulamaya dayalı erken karar verici eylemlerde bulunmakta zorlandılar. Liderlerin bu hesap verebilirlik eksikliği, (salgına) müdahale çabalarını engelleyen derin ve derinleşen bir güven açığına yol açtı." ifadesi kullanıldı.

GPMB'nin eş başkanı Elhadj As Sy ise rapora ilişkin, "Kovid-19 salgınına karşı mücadelede şeffaflık ve hesap verebilirlik şarttır. Güven, daha iyi sağlık sistemleri için hükümet-topluluk ilişkilerinin temelidir ancak bu güven, hükümetler ve liderler taahhütlerini yerine getirmediğinde dağılır." değerlendirmesinde bulundu.

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