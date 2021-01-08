DSÖ'den Kritik Kovid-19 Aşısı Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik aşı açıklaması geldi.

DSÖ, Astrazeneca - Oxford ve Çin aşılarının acil kullanım iznini gözden geçirdiklerini açıkladı.

DSÖ Aşılama Direktörü Kate O'Brien tarafından yazılı yapılan açıklamada, "Çin aşıları ve Astrazeneca - Oxford aşısı için acil kullanım izni sürecini inceliyoruz. Diğer aşılarla ilgili de süreci başlatıyoruz“ ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti.