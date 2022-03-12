  • BIST 2.053,85
  • Altın 941.013
  • Dolar 14.7521
  • Euro 16.0951
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

DSÖ’den Ukrayna’ya Uyarı: Patojenleri İmha Edin

» »
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna'ya laboratuvarlarda bulunan yüksek risk altındaki patojenleri yok etmesi çağrısında bulundu.
DSÖ’den Ukrayna’ya Uyarı: Patojenleri İmha Edin

Dünya Sağlık Örgütü, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle, Ukrayna’yı halk sağlığı laboratuvarlarında bulunan patojenleri imha etmesi konusunda uyardı.

Ukrayna'da herhangi bir nedenle patojenlerin açığa çıkmasını önlemeye yardımcı olan güvenlik uygulamalarını teşvik etmek için birkaç yıldır halk sağlığı laboratuvarlarıyla işbirliği yapıldığı belirtilen açıklamada, “Bu çalışmanın bir parçası olarak, Ukrayna’daki Sağlık Bakanlığı’na ve diğer sorumlu kurumlara, olası sızıntıları önlemek için yüksek risk altındaki patojenleri yok etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

BİYOGÜVENLİK UZMANLARI UYARDI

Biyogüvenlik uzmanları, Ukrayna’da bulunan bu tesislerden herhangi birinin saldırılar sonucunda hasar görmesi durumunda, hastalığa neden olabilecek patojenlerin açığa çıkma ve yayılma riskinin olacağını belirtti.

Ukrayna’da Covid-19’da dahil olmak üzere hem hayvanları hem de insanları etkileyen tehlikeli hastalıkları araştıran ve ABD, Avrupa Birliği (AB) ve DSÖ tarafından desteklenen laboratuvarlar bulunuyor.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD’nin Ukrayna’da biyolojik silah laboratuvarının bulunduğunu iddia etmişti. Söz konusu iddialar ABD ve Ukrayna tarafından yalanlanırken, ABD hükümeti Rusya’nın kendi kimyasal veya biyolojik silahlarını kullanmak için bir bahane öne sürdüğünü ifade etmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bacaklarını karnına çekip ağlıyorsa, dikkat!11 Mart 2022 Cuma 11:41
  • Meme Kanseri Riskini Azaltmanın 5 Yolu10 Mart 2022 Perşembe 22:28
  • Guterres: Yaklaşık 3 Milyar İnsan İlk Doz Aşısını Almayı Bekliyor10 Mart 2022 Perşembe 22:04
  • Araştırmaya göre, karıncalar kanserli hücreleri koklayarak ayırt edebiliyor10 Mart 2022 Perşembe 19:38
  • Günlük bir çay kaşığından fazla tuz tüketimi böbrekler için zararlı10 Mart 2022 Perşembe 18:50
  • Domuz kalbi nakledilen kişi iki ay sonra hayatını kaybetti10 Mart 2022 Perşembe 18:00
  • İlk Corona vakasının üzerinden iki yıl geçti!10 Mart 2022 Perşembe 15:21
  • Bir ilkti: Domuz kalbi nakledilen kişi iki ay sonra hayatını kaybetti09 Mart 2022 Çarşamba 20:14
  • Omicron Varyantındaki Sırt Ağrısı Dikkat Çekti: Hastalar Şiddetli Ağrıdan Şikayetçi09 Mart 2022 Çarşamba 18:16
  • Bayılma, Kalp Hastalıklarının Habercisi Olabilir08 Mart 2022 Salı 23:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti