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Duatlon Yarışı Nedeniyle Bazı Yollar Kapalı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Duatlon Yarışı Nedeniyle Bazı Yollar Kapalı

26 Mart Pazar günü, 07:00-12:00 saatleri arasında, Balıkesir’de, Kıbrıs Türk Triatlon  Federasyonu tarafından, Balıkesir-Ercan Havalimanı Anayolu ile Balıkesir-Akıncılar Anayolu üzerinde duatlon (Koşu-Bisiklet-Koşu) yarışı düzenlenecektir.

 

            Belirtilen tarih ve saatler arasında; yarışın düzenleneceği Balıkesir-Ercan Havalimanı Anayolu ile Balıkesir-Akıncılar Anayolu üzerinde, sporculara polis eskortu eşlik edecek ve güzergah üzerindeki tüm kavşaklarda trafik akışı polis tarafından yönetilerek gerektiğinde araç trafiğine kapatılacaktır.

           duatlon-yaris-guzergahi.png

            Duatlon Yarışı devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergahtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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