Duatlon Yarışı Nedeniyle Bazı Yollar Kapalı

26 Mart Pazar günü, 07:00-12:00 saatleri arasında, Balıkesir’de, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından, Balıkesir-Ercan Havalimanı Anayolu ile Balıkesir-Akıncılar Anayolu üzerinde duatlon (Koşu-Bisiklet-Koşu) yarışı düzenlenecektir.

Belirtilen tarih ve saatler arasında; yarışın düzenleneceği Balıkesir-Ercan Havalimanı Anayolu ile Balıkesir-Akıncılar Anayolu üzerinde, sporculara polis eskortu eşlik edecek ve güzergah üzerindeki tüm kavşaklarda trafik akışı polis tarafından yönetilerek gerektiğinde araç trafiğine kapatılacaktır.

Duatlon Yarışı devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergahtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.