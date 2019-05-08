Duman'ın solistinin eşi: beni çocuklarımın önünde dövdü

Seçkin Piriler dün polise giderek, kendisini çocuklarının önünde dövdüğü iddiasıyla eski eşi Duman grubunun solisti Kaan Töngöze'den şikayetçi oldu.

Piriler, Tangöze'nin “Darp, hakaret, tehdit, şantaj” suçlarından cezalandırılması için şikayette bulundu.

Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze çiftinin boşandıktan sonra aralarında sular durulmamış, ikili sık sık gerilim yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde Kıvılcım Ural ile birlikte yemeğe giden Tangöze, yanına Seçkin Piriler’den olan iki çocuğunu da almış ve gazeteciler tarafından görüntülenmişti.