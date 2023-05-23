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Dumlupınar’da yeniden yapılanma

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Süper Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nde yeniden yapılanmaya gidildi.
Dumlupınar’da yeniden yapılanma

Teknik direktör Sedat Devecioğlu ve ekibinin görevinden ayrılması sonrasında Evren Bahtıkarra ile prensip anlaşmasına varan kulüp başkanı Mehmet Evram, 2023-24 sezonu için yönetimde görev dağılımını gerçekleştirdi. Dumlupınar’da görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Ali Gülhan – As Başkan

Çağın Öztenay- Genel Sekreter, Transfer Sorumlusu

Hasan Hasoğlan- Mali İşler ve Saha Sorumlusu

Mülki Çemender–A Takım Sorumlusu, KTFF Temsilcisi

Alper Güçlücan – A2 Sorumlusu

Şansel Zorba – Kadın Takım, Lokal, Reklam İşleri Sorumlusu

Asya Alpler- Kulüp Koordinatörü

Mehmet Emin Zaim- Yarışmacı Takımlar Koordinatörü

Ozan Günalp- Akademi Sorumlusu

Özhan Monargalı, Enver Faris, Mehmet Tozkoparan, Fırat Mandralı ve Hüseyin Aranır ise Disiplin ve Denetleme Kurulunda görev alacak.

 

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