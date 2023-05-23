Dumlupınar’da yeniden yapılanma

Teknik direktör Sedat Devecioğlu ve ekibinin görevinden ayrılması sonrasında Evren Bahtıkarra ile prensip anlaşmasına varan kulüp başkanı Mehmet Evram, 2023-24 sezonu için yönetimde görev dağılımını gerçekleştirdi. Dumlupınar’da görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Ali Gülhan – As Başkan

Çağın Öztenay- Genel Sekreter, Transfer Sorumlusu

Hasan Hasoğlan- Mali İşler ve Saha Sorumlusu

Mülki Çemender–A Takım Sorumlusu, KTFF Temsilcisi

Alper Güçlücan – A2 Sorumlusu

Şansel Zorba – Kadın Takım, Lokal, Reklam İşleri Sorumlusu

Asya Alpler- Kulüp Koordinatörü

Mehmet Emin Zaim- Yarışmacı Takımlar Koordinatörü

Ozan Günalp- Akademi Sorumlusu

Özhan Monargalı, Enver Faris, Mehmet Tozkoparan, Fırat Mandralı ve Hüseyin Aranır ise Disiplin ve Denetleme Kurulunda görev alacak.