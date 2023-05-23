Dumlupınar’da yeniden yapılanma

Teknik direktör Sedat Devecioğlu ve ekibinin görevinden ayrılması sonrasında Evren Bahtıkarra ile prensip anlaşmasına varan kulüp başkanı Mehmet Evram, 2023-24 sezonu için yönetimde görev dağılımını gerçekleştirdi. Dumlupınar’da görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Ali Gülhan – As Başkan
Çağın Öztenay- Genel Sekreter, Transfer Sorumlusu
Hasan Hasoğlan- Mali İşler ve Saha Sorumlusu
Mülki Çemender–A Takım Sorumlusu, KTFF Temsilcisi
Alper Güçlücan – A2 Sorumlusu
Şansel Zorba – Kadın Takım, Lokal, Reklam İşleri Sorumlusu
Asya Alpler- Kulüp Koordinatörü
Mehmet Emin Zaim- Yarışmacı Takımlar Koordinatörü
Ozan Günalp- Akademi Sorumlusu
Özhan Monargalı, Enver Faris, Mehmet Tozkoparan, Fırat Mandralı ve Hüseyin Aranır ise Disiplin ve Denetleme Kurulunda görev alacak.
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